В ВСУ рассказали об инженере с «Азовстали», который стал зенитчиком и сбил российскую ракету

Бывший инженер-металлург из Мариуполя Игорь уничтожил российскую крылатую ракету на Львовщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Игорь много лет работал на металлургических комбинатах: сначала в Запорожье, а затем в Мариуполе на "Азовстали". В день полномасштабного вторжения 24 февраля он с приятелем пришел в местный центр комплектования. Хотел защищать город в рядах Вооруженных сил Украины. Но его в армию не взяли из-за отсутствия боевого опыта.

Тогда Игорь вступил в партизанский отряд. Оборонял город до середины марта. Потом вышел на подконтрольную Украине территорию, чтобы бить врага, как он говорит, уже со свободной стороны. Приехал во Львовскую область и сразу пошел записываться в ряды ВСУ. С 17 апреля он – военнослужащий зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад».

– Я был готов служить в любом роде войск, только бы бить врага. Когда узнал, что меня направляют в Воздушные силы ВСУ – подумал, что смогу отомстить оккупантам за все, что они делали с Мариуполем и его жителями своими бомбардировками с воздуха. Думаю, что все мариупольцы поймут, о чем идет речь. Многие из них до сих пор не могут спокойно поднимать глаза, чтобы взглянуть на небо, – рассказывает он.

Во время массированного удара рф по объектам энергетической инфраструктуры 10 октября Игорь уничтожил российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Игорь несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы.