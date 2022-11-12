В ЕС фиксируют уменьшение количества украинских беженцев

Осенью количество украинских граждан, ищущих убежища в европейских странах, сократилось. Больше всего - в Польше, Германии и Франции.

Об этом говорится в данных Европейского статистического бюро, обнародованных Shengen Visa Info.

В сентябре Польша приняла на 13 735 человек меньше по сравнению с августом. А число граждан Украины, которым предложили временную защиту во Франции и Германии, уменьшилось на 10 160 и 2 830 соответственно.

В то же время было зафиксировано увеличение количества таких стран, как Ирландия, Дания и Кипр.

«По отношению к численности населения стран ЕС наивысшее соотношение граждан Украины, которым была предоставлена временная защита, зафиксировано в Эстонии (1,8 на тысячу жителей), Польше (1,4) и Литве, Латвии и Ирландии (по 1,0)», - добавили в Евростате.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составило 12 миллионов человек, при этом в Украину вернулось 5,3 миллиона человек.