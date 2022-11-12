В Одесской области памятник Суворову временно перенесут на территорию объектов водоснабжения и канализации

Депутаты Измаильского горсовета Одесской области приняло решение о перенесении памятника А.В. Суворову на территорию горуправления водопроводно-канализационного хозяйства, куда еще в 2016 году переместили из центра города скульптуру Ленина.

Соответствующее решение было принято на сессии 11 ноября.

Так, на 37-й сессии горсовета 29 из 39 депутатов поддержали проект решения «Об обеспечении временного хранения памятника А.В. Суворову», согласно которому монумент следует переместить за пределы общественного пространства Измаила – на территорию коммунального предприятия «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства.

Местом временного хранения скульптуры станет территория Измаильского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.

Исполкому поручено заняться координацией работ по разборке, транспортировке и размещению в месте временного хранения памятника, а также обеспечить их охрану.

Напомним, мэр Труханов после решения одесситов все же поддержал снос памятника Екатерине II, но хочет перенести его в парк Имперского и Советского прошлого.