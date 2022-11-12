ВСУ провели учения по отражению нападения из беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории рф и республики беларусь.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ.

«Цель нашей работы на этом опорном пункте – проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением, а именно – насколько слажен личный состав, знают ли командиры, как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления», – отметил Наев.

По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. В свою очередь, наши военнослужащие сдержали захватчиков, отразив вражеское наступление при поддержке артиллерии.

Командующий заверил, что по результатам учений защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.

«Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств», – подчеркнул Наев.

Как отмечается, также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и беларусь.

«Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы рб, здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в день. Чтобы охватить как можно большую территорию, для мониторинга используются квадрокоптеры», – рассказал командующий.

Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на этом участке уже прошли определенные мероприятия относительно фортификационного оборудования, а также их усиление разными огневыми средствами.

Напомним, что беларусь ввела режим «контртеррористической операции» и проводит скрытую мобилизацию.