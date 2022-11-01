В Херсоне работает около 200 полицейских, вокруг и на территории города выставлены блок-посты

Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированном Херсоне.

Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

«Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блок-посты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов. Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над выявлением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона. Просим местных жителей придерживаться определенных правил, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям», - отметил Климено.

Отдельно глава Нацполиции обратился к гражданам, которые выехали из Херсона: «Не спешите возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия. Работа продолжается. Полиция работает».

О том, как работает полиция в городе, смотрите в сюжете проекта Ukrainian Witness.