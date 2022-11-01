В Ирпене устанавливают новый модульный городок

На территории санатория «Ласточка» монтируют новое временное жилье для людей, потерявших жилье из-за российских оккупантов.

Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он поблагодарил партнеров и друзей Ирпеня за результативную поддержку.

Финляндия предоставила 12 таунхаусов по 3 квартиры в каждом, а это 36 квартир. Польша обеспечивает жилье украинцам для строительства 240 квартир.

Всего в модульном городке на «Ластке» будет 276 квартир для ирпинчан, потерявших свое жилье в результате российской агрессии.