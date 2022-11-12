В Париже протестировали беспилотное аэротакси, которое хотят запустить в 2024 году

В Париже впервые опробовали беспилотное воздушное такси, которое хотят запустить с 2024 года.

Об этом пишет Reuters.

Двухместный дрон Volocopter, напоминающий небольшой вертолет с восемью винтами, взлетел с пассажиром на борту с аэродрома Понтуаз-Кормей вблизи Парижа и сделал небольшой круг.

Пилот-испытатель Пол Стоун отметил, что цифровая система полета и несколько роторов значительно облегчают полет, если сравнивать дрон с управлением традиционным вертолетом.

Гендиректор компании Volocopter подчеркнул, что в течение следующих 18 месяцев дрон подготовят к сертификации. В компании Volocopter планируют сделать вертолеты полностью автоматизированными, чтобы на борту были только пассажиры.