На следующей неделе население мира должно достигнуть 8 миллиардов человек, - Генсек ООН

На следующей неделе население мира должно достигнуть 8 миллиардов человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает это «свидетельством научных открытий и улучшений в области питания, общественного здравоохранения и санитарии».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Антониу Гутерриша .

В статье упоминаются сотни миллионов людей, страдающих голодом, и рекордное количество беженцев.

«Если мы не преодолеем зияющую пропасть между состоятельными и неимущими, мы создадим мир с населением 8 миллиардов людей, наполненный напряженностью и недоверием, кризисом и конфликтами » , - заявил он.

Он отметил, что только горстка миллиардеров обладает таким же богатством, как самая бедная половина мира, тогда как один процент самых богатых людей получает пятую часть мирового дохода. Граждане самых богатых стран могут рассчитывать прожить на 30 лет дольше жителей беднейших.

Говоря о ускоряющемся климатическом кризисе и неравномерном восстановлении после COVID, Гутерриш отметил, что « по мере того, как в последние десятилетия мир становился богаче и здоровее, это неравенство также возрастало » .

« Мы двигаемся прямо к климатической катастрофе, а выбросы и температура продолжают расти. Наводнения, ураганы и засухи опустошают страны » , - сказал он.

Тем временем война в Украине продолжает подпитывать продолжающиеся продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, сильнее всего ударяя по развивающимся экономикам, поскольку Глобальный Юг сталкивается с огромными долгами, ростом бедности и голода, а также растущими последствиями климатического кризиса, заявил Гутер.

Он считает Черноморскую зерновую инициативу, реализуемую при посредничестве ООН, важным способом смягчения глобального продовольственного кризиса, облегчения голода и спасения жизней, « облегчения голода и спасения жизней » .

По данным ООН, 15 ноября 2022 г. население мира достигнет 8 миллиардов человек. В то время как глобальному населению понадобилось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 миллиардов, понадобится примерно 15 лет – к 2037 году – чтобы оно достигло 9 миллиардов, что является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.