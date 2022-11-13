МИД упростил процедуру выдачи документов для беженцев из Украины

Министерство иностранных дел упростило процедуру идентификации граждан Украины, которые находятся за границей и нуждаются в восстановлении документов. Теперь украинцам будет проще возвращаться домой.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, МИД получит доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния, которым курирует Минюст.

«В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру. Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на Родину», – говорится в сообщении.

Напомним, что в ЕС фиксируют уменьшение количества украинских беженцев.