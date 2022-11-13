Нардепы рассмотрят проблему с назначением пенсий на оккупированных территориях

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым планируют решить придание назначения пенсии людям, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия.

Проект закона №8198 опубликован на сайте ВРУ.

Как отмечается в пояснительной записке, законодательством предусмотрено, что пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (установление инвалидности), если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Несмотря на уважительность причины пропуска 3-месячного срока по назначению пенсии, органы Пенсионного фонда Украины отказывают в назначении пенсии со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, поскольку действующее законодательство не содержит перечня причин, которые могут считаться уважительными для пропуска соответствующего срока обращения, отмечают авторы проекта.