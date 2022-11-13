Ученые показали, как выглядит самый старый подводный город в мире

Остров Павлопетри расположен у побережья Лаконии на юге Пелопоннеса. Этот остров является старейшим древнегреческим городом, который когда-нибудь археологи находили под водой.

Об этом пишет издание Greek Reporter.

После тщательного изучения археологи пришли к выводу, что здесь появились первые поселения в 2800 г. до н. Об этом указали разные артефакты. В основном они принадлежали к бронзовым временам.

Также ученые выяснили, что на этом месте произошла серия из трех катастрофических землетрясений. Они произошли в 1000 году до нашей эры. Возможно, именно из-за них город очутился под водой. Известно, что до катастроф Павлопетри процветало. Он был важным портовым городом.

Благодаря природе уникальная достопримечательность осталась неприкосновенной. Поэтому она чрезвычайно ценна для археологов.