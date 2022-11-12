Эстония передаст Украине генераторы для преодоления проблем з энергетикой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Правительство Эстония передаст Украине генераторы.

Об этом Кулеба написал в Twitter .

«Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», - пишет Кулеба.

Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.

Напомним, Украина получит от Нидерландов дополнительные 110 миллионов евро для восстановления энергообъектов.