В Николаеве по инициативе главы облсовета Замазеевой открыли первое представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными

В Николаеве в субботу, 12 ноября, открылся Консультационный центр Южного региона, который стал первым в стране региональным представительством Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Руководитель Рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов отметил, что Координационный штаб предоставляет все возможные ресурсы, передал знания и опыт работникам Консультационного центра в Николаеве, который помогает родственникам пленных в трех южных областях: Николаевской, Одесской и Херсонской. Теперь ее не нужно будет ехать в столицу для получения поддержки.

– Наша цель – квалифицированная помощь всем родным и близким военнопленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах, которые в этом нуждаются, – подчеркнул Андрей Юсов.

– Это первый региональный центр, открывающийся в Украине. До этого Координационный штаб по обращению с военнопленными осуществлял активную работу с находящимися в плену семьями наших защитников, работает наша консультационная линия и есть другие формы взаимодействия, но прием граждан осуществлялся в центральной приемной в Киеве. Сегодня это не столица. Для удобства наших защитников открывается этот Центр. Более двух месяцев прошло от старта до реализации. Это инициатива именно николаевцев. Уровень вовлеченности региональных властей, областной администрации, мэрии и всех остальных позволил реализовать этот проект. Это сложный процесс. Был процесс подготовки группы консультантов, обучение, запуск Консультационного центра межведомственной структуры, потому что здесь на месте, как и в Киеве, принимают участие представители разных структур, подразделений, которые должны помочь нашим защитникам и их семьям. Идет процесс возвращения домой украинцев, попавших в плен. В первую очередь военнопленных, но также и незаконно удерживаемых гражданских лиц. И вчера буквально состоялся очередной обмен и 45 защитников вернулись домой, а это значит, что с момента полномасштабного вторжения уже 1183 украинца вернулись в результате обменов. И эта работа продолжается. Но прежде чем унести защитника, есть еще сложный процесс социального и правового сопровождения его семьи, – рассказал Юсов.

Координатором Консультационного центра назначена глава областного совета Анна Замазеева, которая стала инициатором запуска регионального представительства Координационного штаба. По ее словам, к работе с семьями находящихся в плену военнослужащих привлекли органы местного самоуправления, а депутаты облсовета выделили средства и внесли изменения в одну из программ, где отдельным пунктом предусмотрели помощь семьям защитников и защитниц, которые находятся в плену.

– Этот Центр будет заниматься в первую очередь с семьями военнопленных и оказывать консультационную, юридическую и психологическую поддержку. Сегодня мы сформировали команду и отчитались Координационному штабу по обращению с военнопленными о готовности и запуске данного проекта. Также мы запустили областную программу о предоставлении финансовой помощи на оздоровление детей наших военнопленных. То есть, мы будем всячески поддерживать семьи и налаживать с ними взаимосвязь, – сказала Анна Замазеева.

В Центре также сделали максимально комфортное пребывание членов семей военнопленных. Детей можно оставить в специальной комнате с профессиональными педагогами. Также в помещении обустроено укрытие на случай вражеских атак.

В ходе презентации работы Консультационного центра Южного региона также присутствовали представитель Координационного штаба народный депутат Украины Игорь Копытин, николаевский городской голова Александр Сенкевич, руководители областных управлений и ведомств, представители которых вошли в состав Консультационного центра.

Специалисты Консультационного центра Южного региона помогут в частности:

1) получить информацию по юридическим и процедурным вопросам, связанным с пребыванием воина в плену; 2) получить консультации по поводу государственных социальных обязательств, гарантированных в случае попадания в плен; 3) получить психологическую поддержку.

В Консультационном центре будет возможность получить консультацию по телефону, так и записаться на личную встречу.

Телефон приемной Консультационного центра Южного региона: 0 800 20 02 02

Время работы: с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Адрес: 54000, г. Николаев, ул. Никольская, 37 (прием по предварительной записи).