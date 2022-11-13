«Ко дню Виноградаря и винодела»: Николаевцев приглашают на дегустацию вин под музыку RADIOSTARS

Ко дню Виноградаря и винодела николаевские виноделы организуют винный уикенд в укрытии с дегустацией вин под музыку RADIOSTARS.
Об этом сообщают организаторы мероприятия Ассоциация крафтовых виноделов Причерноморья.
«Друзья, 13 ноября «День виноградаря и винодела», так зовем вас на винный уикенд! Собираются отважные виноделы Николаевщины и угощают вином! Действительно ли вино с ароматом пороха и металла! Приходи и проверь, дегустация вин бесплатная. А там, где вино – там и зажигательная музыка. От создателей известных всем проектов: «Джаз и Вино» и «Можоле», которых нам сейчас не хватает, с любимыми RADIOSTARS объединим в этом винном уик-энде», - говорится в приглашении.
«Безопасное место – главное! Подвальное помещение одного из любимых мест нашего города: ПАБ «Генрих Шульц». Сцена, вкусно попить, хорошо поесть, и конечно потанцевать. До встречи в воскресенье!»
Что, где, когда?
13 ноября, воскресенье с 15:00, ПАБ «Генрих Шульц»
Вход свободный. FREE DONATION.
100% Живой звук от RADIOSTARS