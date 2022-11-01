«Осталось недолго мучиться»: Ким заявил, что водоснабжением Николаева из Днепра уже занимаются, но это «не завтра-послезавтра»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что николаевцам не долго осталось испытывать трудности с водоснабжением.

Об этом говорится в его видеообращении к населению.

По его словам, оккупанты не сильно разворовали станцию откачки воды, где точка забора для Николаева с чистой водой. При этом две из пяти точек, скорей всего, были взорваны, они находятся в Киселевке. Другие точки забора российские захватчики заминировали, поэтому сейчас на местах работает ГСЧС.

— Нам помогает ГСЧС, потому что очень много мин, мы не успеваем, они понимают важность разминирования для Николаева. Нам Черкассы высылают два дополнительных экипажа для разминирования. Завтра начнем разминировать первую точку. По работам по восстановлению там 5 дней на первую точку, 10 дней на вторую, и это все последовательно. То есть, чудес, завтра-послезавтра воды не будет, минимум дней 15 сейчас. И еще мы не видим три точки следующие. И опять же, в ущерб срокам будет безопасность людей, чтобы все это разминировать, но в ближайшей перспективе вода будет. Мы это понимаем, это реально восстановить, средства и силы для этого есть, так что николаевцам осталось недолго мучиться. Будем это дело возвращать, – заявил Виталий Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото с места, где находится разрушенный водопровод. Он заявил, что уже ведутся работы по восстановлению нормального водоснабжения в Николаеве.

«Сегодня специалисты нашего водоканала осмотрели один участок поврежденного водопровода. Теперь мы понимаем, какую работу нужно проделать именно там – на месте порыва. Дальше разминирование и будем постепенно осматривать весь водопровод. Но главное, что у нас, по крайней мере, есть доступ к нашим сетям! Поэтому работаем, чтобы побыстрее быть с водой!» – заявил он.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич пояснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод в Николаев в месте, к какому доступу пока нет. Ремонт трубы водопровода не смогли начать из - за обстрелов.

Сначала воды в домах не было никакой, а городские власти организовали подвоз очищенной питьевой воды, также по городу начали делать скважин, чтобы люди могли набрать очищенную воду.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве – один из них тайный.

Также в городе запустили воду из Днепробузского лимана, она проходила очистку и после чего попадала в дома николаевцев. Однако из-за большого количества реагентов она не пригодна к употреблению, поэтому горожан призвали не пить ее и не готовить на ней еду.