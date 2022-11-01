На 98-м году жизни скончался последний из оставшихся защитников Николаева во время Второй мировой войны

На 98-м году жизни скончался Иванец Дмитрий Филиппович – участник Второй мировой войны и освободитель Николаева.

Об этом сообщил Александр Сенкевич – мэр Николаева, пишет Николаевский городской совет.

«В последний раз я навещал его в День победы над нацизмом. Тогда мы говорили о Николаеве и войне, которую Россия развязала против нашей страны. Несмотря на свой почтенный возраст, Дмитрий Филиппович каждый день смотрел новости, читал газеты и следил за событиями в Украине. Как жаль, что ему перед смертью пришлось снова слышать бомбардировки. Он всем сердцем болел за наших военных и верил в победу нашей страны! Глубокие соболезнования родным и вечная память Дмитрию Филипповичу!», - привели в городском совете слова Сенкевича.