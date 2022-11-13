«Поженились в больнице»: девушка разыскала любимого, потерявшего руку на войне

Сергей хотел покинуть любимую, потому что думал, что без руки станет для нее обузой. А она разыскала его и сама предложила жениться. Теперь они семья и вместе привыкают к новой жизни.

Об истории любви 22-летнего защитника рассказывает ШоТам .

Сергей подорвался на мине в день годовщины знакомства с Юлей. Это произошло 29 мая в Луганской области. Правую руку оторвало, а левую повредило осколком. Сергей думал, что погибнет и больше всего боялся, что его тела не найдут.

«Я лежал, я не мог кричать, я не мог никого позвать, я не мог телефон в руки взять, потому что у меня была сломана лопатка, а правой руки не было», - вспоминает военнослужащий ВСУ Сергей.

Его спасли собратья и врачи. Очнувшись в реанимации, Сергей решил, что покинет Юлю, чтобы не быть обузой. Девушка разыскала его через собратьев и приехала.

«Когда он получил ранение, я только больше поняла, что я не хочу его потерять», - говорит жена Сергея Юлия.

«Когда она приехала ко мне, первое, что я сделал, это расплакался от радости», - Сергей, военнослужащий ВСУ.

Они обручились прямо в больнице. Теперь у Сергея началась новая жизнь: прежде всего, нужно протезировать руку.

«Приготовить шашлык, а я не могу порезать мясо, просто элементарно нечем его держать и резать, и меня даже начинает трясти. Хочу очень протез бионический. Чтобы я мог жить полноценной жизнью», — Сергей, военнослужащий ВСУ.

Такой протез стоит от €20 000, сбор уже открыт, так что каждый может присоединиться по ссылке .