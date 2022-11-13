«Поженились в больнице»: девушка разыскала любимого, потерявшего руку на войне

Сергей хотел покинуть любимую, потому что думал, что без руки станет для нее обузой. А она разыскала его и сама предложила жениться. Теперь они семья и вместе привыкают к новой жизни.
Об истории любви 22-летнего защитника рассказывает ШоТам .
Сергей подорвался на мине в день годовщины знакомства с Юлей. Это произошло 29 мая в Луганской области. Правую руку оторвало, а левую повредило осколком. Сергей думал, что погибнет и больше всего боялся, что его тела не найдут.
«Я лежал, я не мог кричать, я не мог никого позвать, я не мог телефон в руки взять, потому что у меня была сломана лопатка, а правой руки не было», - вспоминает военнослужащий ВСУ Сергей.
Его спасли собратья и врачи. Очнувшись в реанимации, Сергей решил, что покинет Юлю, чтобы не быть обузой. Девушка разыскала его через собратьев и приехала.
«Когда он получил ранение, я только больше поняла, что я не хочу его потерять», - говорит жена Сергея Юлия.
«Когда она приехала ко мне, первое, что я сделал, это расплакался от радости», - Сергей, военнослужащий ВСУ.
Они обручились прямо в больнице. Теперь у Сергея началась новая жизнь: прежде всего, нужно протезировать руку.
«Приготовить шашлык, а я не могу порезать мясо, просто элементарно нечем его держать и резать, и меня даже начинает трясти. Хочу очень протез бионический. Чтобы я мог жить полноценной жизнью», — Сергей, военнослужащий ВСУ.
Такой протез стоит от €20 000, сбор уже открыт, так что каждый может присоединиться по ссылке .