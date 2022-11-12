Украинец победил на Чемпионате мира по настольному теннису среди паралимпийцев

Львовянин Виктор Дидух завоевал титул чемпиона мира по настольному теннису среди паралимпийцев. В финале он выиграл у представителя Франции со счетом 3:0.

Об этом сообщили на фейсбуке-странице Управления спорта Львова, пишет ШоТам.

Сначала львовянин одержал победу над теннисистом из Таиланда – 3:2, а в четвертьфинале обошел представителя Австралии – 3:0.

В полуфинале Виктор Дидух встретился с британцем Аароном Киббиным, который в четвертьфинале обыграл украинца Максим Николенко.

"В решающей игре Виктор Дидух одержал победу над французом Томасом Боувайсом - 3:0 и получил чемпионский титул", - добавляют в сообщении.

Чемпионат мира по настольному теннису среди паралимпийцев проходил в испанской Андалусии. Виктор Дидух начал соревнования по 1/8 финала.

В Федерации настольного тенниса Украины поведали подробности финального матча.

Отмечается, что начало матча складывалось несколько тревожно для украинского спортсмена. Сет кончился со счетом 14:12 в пользу Виктора. Было видно, что бороться с высокотехническим французом было очень и очень тяжело.

«Но преимущество Виктора Дидуха росло, и он провел второй и третий сети. Победа Виктора подтвердила, что он лучший теннисист в мире в своем классе», — отметили в Федерации.

Как рассказал глава Львовской областной администрации, Виктор – паралимпийский чемпион, чемпион Европы, мастер спорта Украины международного класса, заслуженный тренер Украины.

Спортсмен занимается настольным теннисом в Invasport Lviv Ukraine. В Бущине он основал Академию настольного тенниса, которая является высококачественным тренировочным центром и базой для проведения соревнований.

На чемпионате мира по настольному теннису Виктор также завоевал «серебро» в парных соревнованиях.