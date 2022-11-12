Ким предупредил, что на дорогах Николаевской области заработают камеры автофиксации нарушений скоростного режима

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что в ближайшие дни на дорогах области заработают камеры автоматической фиксации превышения скорости.

Об этом он написал в Telegram.

«Учитывая, что Николаевская область практически не прифронтовая, - в области на днях заработают камеры автоматического контроля скорости на дорогах. Соответсвенно советую всем привести номерные знаки на машинах в соответствие», - сообщил глава Николаевской ОВА.

Напомним, 29 октября в Украине были введены новые штрафы для водителей транспортных средств, к которым будут замечания касательно номерных знаков.