«Херсонцы - Украинцы с большой буквы»: Основатель ПН, который в рядах ВСУ сражается за Украину, поблагодарил жителей Херсона за помощь в деоккупации

Один из основателей интернет-издания «Преступности.НЕТ» Дмитрий Дмитриев, который в рядах ВСУ сражается за Украину, поблагодарил жителей Херсона за помощь в деоккупации города.

К публикации-благодарности Дмитриев прикрепил фото, которое было сделано на центральной площади освобожденного Херсона.

«Херсон ждал нас 8 месяцев. Жители города ждали и верили, что Украина их не бросит. Достойные граждане нашей страны, находясь в оккупации, выполняли свой долг : прятали, с риском для жизни, наших раненных военнослужащих, давали координаты размещения орков. Спасибо им. Херсонцы - Украинцы с большой буквы», - написал Дмитриев.

Вместе с ним на фото и генеральный директор Информационного агентства «Украинская Медиа Группа», частью которого является издание «Преступности.НЕТ», полный кавалер ордена «За мужество» Артем Дыбленко.

Дмитрий Дмитриев и Артем Дыбленко с 2014 года защищают Украину.

В частности Артем Дыбленко держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами. В начале полномасштабного российского вторжения он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился на защиту Мариуполя. Вместе с защитниками «Азовстали» он оборонял город от российских оккупантов. В сентябре Артема вместе с другими Героями «Азовстали» вернули домой из российского плена.