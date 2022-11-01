«Скоро будет поезд в Херсон»: Глава «Укрзалізниці» анонсировал возобновление железнодорожного сообщения с уволенным городом

Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин пообещал, что скоро в Херсон вернут железнодорожное сообщение.

Об этом он написал в Telegram.

«Длинный день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон. Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксируем быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон», - написал он в Telegram.