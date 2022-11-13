«Каждый день груз-200, груз-300»: Оккупант на Херсонщине рассказал про большие потери личного состава и техники

Оккупант-танкист с позывным «турист», который находится в Херсонской области, рассказал про большие потери техники и постоянное огневое поражение от ВСУ.

Об этом сообщает ГУР.

- Турист, здорово!

- Здорово! Мне очень дорого с тобой разговаривать мы под Херсоном стаим. Тут бл*дь каждый день груз-200, груз-300 нах*й.

- Я знаю. Это я тебе звоню. Слушай, я бл*ть все гнал, гнал. как ы там бл*ть как вы. Все спрашивал, и с Малаем разговаривал, бл*ть все нормально, все целы, живы.

- Ну да! Нас тут всего два экипажа *банный в рот! Остальные 80-десятки, 12 танчиков наших распи*дошили, 80-десятки нах*й.

- Да?

- Да, бл*ть.

- Слушай, там Малай, скоро к вам уезжают они туда на Херсон.

- Херсон? в смысле, Малай сюда едет?

- Мне так доложили, то якобы вот два танка, что остались туда, на Херсон уходят.

- У нас тут п*здец. Мы только сюда приехали, нас тут неделю п*здец как хотели убить. Каждый день нас тут *бать. Я *бу, не рассказать короче.

- Я понял. Бл*ть я все гнал, звоню, сколько тебе звоню бл*ть. «Ну как, ну че?». Думаю, «турист» как-нибудь позвонит, скажет. Я верил, что вас, все живы будете.

- Х*ли мы тут каждый день под минометами нах*й. Квадрик над нами зависает, тут же минометы летят. Баки нас спи*дошило осколками. Вчера мы на растяжку нарвались, нах*й. *банешься, короче.