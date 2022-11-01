«Воды не было. Постоянные проверки, БТР-и у дома, но морально нас не сломать»: Житель освобожденной Снигиревки рассказал о жизни в оккупации

Житель освобожденной от российских захватчиков Снигиревки в Николаевской области рассказал о своей жизни в оккупации и, что помогало отвлекаться, чтобы не падать духом.

Об этом он рассказал на видео, опубликованном пресс-секретарем начальника Николаевской ОВА Викторией Олейником.

— Держались. Работали. Был дома маленький огород. Назло всем (держались, - ПН). Выращивали что-то, воды не было, из кружок поливали, помидоры выросли аж такие (показывает маленький размер, - ПН). Засуха страшная, воды не было. Бегали к ручейку. Но вытравили (оккупантов, - ПН). Поддерживали старшее поколение, 84 года бабушке моей, тяжело ей было. И нам тяжело. Когда видишь большой БТР у дома, что делать? И ноги не держат и садишься. Ходили, проверки устраивали, знаем какие. Выстояли, морально нас не сломить, – поделился мужчина.

Напомним, проект Donbas Frontliner опубликовал фотографии из освобожденной Снегиревки: «Не оставляйте нас больше. Умоляю».