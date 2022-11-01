По итогам промежуточных выборов в Конгресс США представители Демократической партии сохранят свое большинство в Сенате в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает CNN, передает «ЕП».

Согласно прогнозу телеканала, после победы демократов в Аризоне в пятницу и Неваде в субботу у демократов теперь есть 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев.

Таким образом, второй тур выборов в Джорджии не станет определяющим для определения контроля над Сенатом. Голос вице-президента Камалы Гаррис станет для демократов 51-м.

Победа сенаторки Кэтрин Кортес Масто в Неваде невероятно успешна, поскольку ей удалось победить в экономически сложном штате, который имеет одни из самых высоких цен на газ в стране. Кортес Масто считалась самым уязвимым членом Сената и республиканцы были убеждены, что ее удастся победить.

Демократический контроль над Сенатом обеспечит более плавный процесс назначения в правительство Байдена и выборы судей, в том числе потенциальных должностей в Верховный суд.

Партия также сохранит контроль над комитетами и будет иметь полномочия проводить расследование или надзор за администрацией Байдена, а также сможет отклонять законодательство, поданное Палатой представителей, если у Республиканской партии будет в ней большинство.

Отметим, что уже 8 ноября в США состоятся выборы в Палату представителей, в ходе которых решится, кто будет контролировать парламент в течение следующих двух лет. Позже основатель «фабрики троллей» пригожин признал, что россия вмешалась в американские выборы.