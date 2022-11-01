Умер иранец, 18 лет проживший в аэропорту Шарля де Голля в Париже

Иранец, проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, скончался в субботу, 12 ноября, в терминале.

Об этом говорится в публикации BBC.

История Мехрана Карими Нассери привлекла внимание международных СМИ и Стивена Спилберга, снявшего фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.

Нассер родился в 1945 году в иранской провинции Хузестан. Он прилетел в Европу в поисках своей матери, провел несколько лет в Бельгии, будучи выслан из таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Германия за отсутствие правильных иммиграционных документов.

Затем он отправился во Францию, где сделал своим домом терминал аэропорта, и прожил там с 1988 по 2006 год, несмотря на получение статуса беженца и право остаться во Франции в 1999 году.

В аэропорту Шарль де Голля вокруг него выросла неформальная сеть поддержки, люди оказывали ему еду и медицинскую помощь, а также книги и возможность слушать радио.

В 2006 году он был доставлен в больницу для лечения неназванной болезни. Затем он жил в общежитии на деньги, полученные благодаря выходу фильма.

Несколько недель назад Нассери вернулся в аэропорт, где умер естественной смертью, сообщил представитель аэропорта. У него обнаружили несколько тысяч евро, добавил чиновник.