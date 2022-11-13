россия возвращает военную подготовку школьников, как было в СССР, - британская разведка

Российские власти снова пытаются возродить военную подготовку в школах, чтобы в будущем повысить явку на мобилизацию и призыв, усилить патриотические настроения и доверие к государственным институтам.

Об этом сказано в ежедневном отчете разведки Минобороны Великобритании.

Разведчики упоминают заявление министра образования РФ Сергея Кравцова от 9 ноября о том, что с сентября 2023 года в школы страны вернется военная подготовка.

Это повторяет программу времен СССР, когда школьники проходили обязательную подготовку, которая закончилась в 1993 году — она предусматривала действия в чрезвычайных ситуациях на случай химической или ядерной атаки, первую помощь и опыт обращения с автоматами Калашникова и стрельбы из них.

Российские чиновники попытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения россии в Крым, надеясь, что это улучшит качество призывников, однако за восемь лет это не повлияло на качество новобранцев в РФ, которое остается низким, с плохим моральным духом и ограниченной подготовкой.

Сейчас в россии разрабатывается программа подготовки, которая будет завершена до конца 2022 года. Затем она пройдет процедуру утверждения.

Минобороны рф поддержало этот процесс, заявив, что военной подготовке в школах должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.

Предположительно, эта подготовка призвана подготовить учащихся к военным навыкам по мере приближения призывного возраста и повысить явку на мобилизацию и призыв в армию.

Эта инициатива, похоже, также является частью более широкого проекта по привитию российскому населению идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам, считают в британской разведке.

Напомним, как в мае коммунистическая партия рф приняла в пионеры около пяти тысяч школьников