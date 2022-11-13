Украина и США построят малый модульный реактор

Украина и США договорились о создании нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы. Сегодня в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)», - говорится в сообщении.

Партнерами программы стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, «Энергоатом», СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также ряд частных компаний. Среди них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T и Starfire Energy.

Кроме того, специальный посланник Керри объявил о создании новой инициативы «Проект Феникс», направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ММР.

Следует отметить, что малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, чем обычные, которые устанавливаются на АЭС. Их преимущество состоит в том, что они могут быть построены в труднодоступных местах.

Напомним, что ранее в «Энергоатоме» предположили, что россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу.