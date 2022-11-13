«Они не стали за россиян и лечили наших граждан»: Ким заявил, что все время оккупации медикам Снигиревки насчитывали зарплату

Врачи в Снигиревке продолжали работать и оказывать помощь местному населению все время, пока были под оккупацией. К тому же зарплату они получали от украинской власти.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким заявил, что кто-то из медперсонала выехал из города из-за оккупации, но большинство врачей остались и продолжали лечить наших сограждан.

— Они не стали за россиян, они продолжали лечить наших сограждан. Все это время я подписывал платежки по оккупированным территориям, чтобы они имели коммунальные платежи и зарплату. Сейчас они вернулись и очень счастливы, – сообщил Виталий Ким.

По его словам, власти уже отправили в Снигиревку первую фуру помощи с медикаментами и машину скорой помощи.

Виталий Ким добавил, что на освобожденных территориях хватает людей, которые будут восстанавливать территории, ведь многие уже возвращаются домой, чтобы работать. Однако есть проблема в технике, ведь оккупанты при отходе похитили коммунальную технику: пожарные машины, скорые помощи, вышки облэнерго. Глава Николаевской ОВА подозревает, что в Херсоне ситуация аналогичная, поэтому нужны ресурсы, чтобы быстрее восстановиться в технике на освобожденных территориях.

Напомним, врач из оккупированной Снигиревки рассказал об уговорах россиян перейти на их сторону и избиения в плену, а также об эвакуации раненых украинских солдат.