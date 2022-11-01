Ким призвал бизнес и строителей возвращаться в Николаев для восстановления региона

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призывает местный бизнес и строительные компании возвращаться в Николаев, чтобы помогать восстанавливать регион.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

— Сейчас я буду обращаться ко всему николаевскому бизнесу, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться, помогать региону, потому что я для себя ставлю задачу восстановления региона. Мы делаем асфальт, коммунальные службы занимаются восстановлением всего, что мы можем сделать и строить. Я приглашаю назад строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и восстанавливать наш регион, - сообщил он.

Также Ким добавил, что после того как оккупантов погонят из Кинбурнской косы можно говорить о восстановлении николаевских портов, ведь это очень важно для региона.

— О Кинбурнской косе широко комментировать не буду, но скажу, что из-за изменившихся обстоятельств им там будет трудно. Это вопрос времени. Надеюсь, не очень большого. После более или менее безопасной дистанции будет подниматься вопрос о восстановлении николаевских портов. Потому что это важно, – добавил он.

Напомним, ранее Ким объяснил, почему Николаев не включают в «зерновую инициативу».