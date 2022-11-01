Глава «патронатки» Николаевской ОВА показала, как в Снигиревку доставляли первый гумконвой

Глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза опубликовала фото и видео с поездки в Снигиревку, во время которой в освобожденный город был доставлен первый гуманитарный конвой.

Соответствующий пост опубликован на ее странице Facebook.

«Снигиревка – один из символов того, что свет побеждает мрак. Радуемся тихо и делаем командой. Николаевской военной администрации и Гуманитарному штабу при Николаевской ОВА все возможно для облегчения жизни тех, кто провел в оккупации 8 ужасных месяцев. Досадно отдавать себе отчет, что за каждым успешным наступлением стоят жизнь и здоровье наших Защитников. Горжусь, что их современница. Не останавливаемся и общими усилиями приближаем нашу окончательную победу, которую будут громко праздновать и в нашем Крыму. Вот увидите;) Выстоим с яростью к врагу. Победим с любовью к Украине», – написала она.