Экс-глава «Укрэксимбанка» Мецгер, которого уволили из-за нападения на журналистов, стал председателем «Укрфинжилье»

Бывший председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер стал председателем правления частного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания».

Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее решение Наблюдательный совет Общества принял 11 ноября на своем заседании. Кроме этого, первым заместителем председателя правления «Укрфинжилье» избран Дмитрий Вербицкий.

«Украинская финансовая жилищная компания» была образована в 2020 году с целью «содействия и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности», - говорится на сайте Минфина.

Как известно, в 2021 году на журналистов программы «Схемы» напали в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером, прямо в его кабинете. Сообщалось, что охрана главы «Укрэксимбанка» напала на журналистов из-за вопроса проблемного кредита в $60 миллионов. Специалистам удалось восстановить записи с камер, которые приказал удалить глава Укрэксимбанка во время нападения на съемочную группу программы. Позже Мецгеру вручили новое подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы «Схемы» – за незаконное лишение свободы .

Также сообщалось, что экс-председатель правления и охрана «Укрэксимбанка» отделались штрафами за нападение на журналистов.