«Укрпочта» готовится открыть первые 5-7 отделений в Херсоне

По словам Смелянского, «Укрпочта» готовится к базированию в Херсоне, а уже после него будет пытаться покрывать всю освободившуюся часть, которая рядом с Николаевской областью и дальше.

— Мы готовимся, вчера уже грузили Starlink, получили генераторы, понимаем, что определенное время, скорее, 3-4 недели будем работать в таком режиме, потому что связь и свет будут проблематичными. Ждем разрешения от ГСЧС, потому что, к сожалению, россияне оставляли взрывоопасные предметы. Поэтому начнем где-то с 5-7 отделений в самом Херсоне, сейчас продолжается разминирование, а дальше планируем поднять всю сеть, - добавил гендиректор «Укрпочты».

Напомним, «Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки, посвященную освобождению Херсона.