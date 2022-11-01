В МИД Украины ответили на намек венгерского депутата аннексировать Закарпатье

Депутат венгерского парламента и основатель крайне правой партии «Движение «Наша родина» Ласло Тороцкаи в поздравлении Польши с Днем независимости, пожелал снова иметь общую границу между двумя государствами, намекая на захват Закарпатья.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал он.

Политик опубликовал фотографию, которая была сделанная после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба. В то время украинский регион принадлежал Чехословакии.

В комментариях к публикации, польские пользователи отреагировали с осуждением.

«Польша уважает территориальную целостность наших соседей. Я надеюсь, что Венгрия никогда не нападет на своих соседей», – прокомментировал твит польский бизнесмен Марек Татала.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал призыв венгерского депутата к изменению государственных границ неприемлемым. Он также призвал правительство Венгрии осудить «безответственные заявления».

«Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», — написал он.

Напомним, как после отступления оккупантов с Херсона кремлевский идеолог Дугин «намекнул» на необходимость убийства путина.