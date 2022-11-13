Из-за санкций в россии возник острый дефицит лекарств, поэтому плановые операции вынуждены переносить, - ГУР

В россии из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок.

Об этом сообщает ГУР.

Российские военные активно обсуждают приказ министерства здравоохранения рф, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца. По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:

- влияние интернациональных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в России на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Настроены линии по расфасовке импорта; - реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы; в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок, а помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.

Напомним, в ГУР ранее сообщили, что на фоне поражений рф и роста недовольства среди россиян пропагандистам оккупантов обновили «методички».