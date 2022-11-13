В Киево-Печерской лавре пели песни с прославлением россии – инцидент проверит СБУ

В СБУ изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где пели песни, восхваляющие «русский мир».

Об этом сообщили в СБУ, где обещают, что эта ситуация не останется без ответной реакции.

- Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязаной россией против Украины, ждет «пробуждения матушки-руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений, – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Представитель пресс-службы Православной церкви Украины Михаил Емельян опубликовал видео из храма Всех святых печерских в Лавре, где пели прославляющие рф песни.

«Колокол плывет, плывет над россией, Пробуждается матушка – русь”, - цитирует он песню.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру арендует Украинская православная церковь, которая раньше относилась к московскому патриархату. После полномасштабного вторжения РФ УПЦ отмежевалась от русского патриархата.