«Это будет легко»: Власти Николаева уже ищут фонды, которые помогут с восстановлением разрушенной оккупантами гимназии имени Аркаса

Здание Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса в Николаеве, поврежденное в результате ракетных обстрелов со стороны российских захватчиков, будет восстановлено.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире ТРК НИС-ТВ.

По его словам, власти ищут фонды, которые помогли бы восстановить здание школы, которое является исторической достопримечательностью.

— Это действительно будет легко, это историческая достопримечательность. Поставлены специальные конструкции, которые ее удерживают, потому что балка, которая была впереди, ее вынесло, и когда мы ее демонтировали, то вся крыша могла поехать вперед. Поэтому подрядчики сделали удерживающий каркас, зафиксировали крышу и обвалили часть аварийной стены. Сейчас там происходит уборка территории и очистка, – объяснил Сенкевич.

Он добавил, что давать конкретные комментарии по возможности восстановления этого или иного здания в городе возможно будет только после получения официальных данных экспертиз, которая покажет, что можно сделать в конкретном случае, восстановить, или нужно разбирать и строить заново. При этом мэр Николаева уверен, что учебному учреждению удастся вернуть аутентичный вид.

Напомним, гимназия пережила более 130 лет истории с войнами и революциями, но не пережила вторжения россиян. Здание получило повреждения 1 ноября во время ракетных обстрелов россиян. Уже тогда мэр заявил, что разрушенную российскими ракетами гимназию имени Аркаса будет восстановлен и новый фасад будет напоминанием о вторжении рашистов.