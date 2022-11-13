УЗ запустила продажу билетов в Херсон и крупные оккупированные города - ими можно будет воспользоваться сразу после деоккупации

В честь освобождения Херсона «Укрзалізниця» вместе с платформой UNITED24 запустили благотворительный проект «Билеты к победе» и открыли продажу билетов в Херсон, и в еще оккупированные Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Украинцы смогут оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

«Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом», - сказано в сообщении.

Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

«Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться в ближайшее время!», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

«С благодарностью за освобождение Херсона и верой в то, что скоро наши поезда вернутся на вокзалы всех украинских городов!», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, что ранее глава «Укрзалізниці» анонсировал возобновление железнодорожного сообщения с освобожденным городом: «Скоро будет поезд в Херсон».