На Землю вернулся американский беспилотный корабль, пробывший в космосе 2,5 года

Беспилотный военный космический самолет США вернулся 12 ноября на Землю после рекордных 908 дней на орбите.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Associated Press.

Предыдущая орбитальная миссия этого космического аппарата продолжалась 708 дней.

– С момента первого запуска X-37B в 2010 году он побил рекорды и предоставил нашей стране непревзойденные возможности для быстрого тестирования и интеграции новых космических технологий, – сказал старший вице-президент Boeing Джим Чилтон.

Впервые на космическом самолете размещался служебный модуль, проводивший эксперименты для Научно-морской исследовательской лаборатории и Академии ВВС США. Перед тем как сойти с орбиты модуль отделился от корабля, чтобы обезопасить посадку.

В общей сложности космический самолет X-37B пролетел более 2 миллиардов километров и пробыл в космосе 3774 дня.