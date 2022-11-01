«Мечтала об этом мгновении с самого начала рашистской агрессии»: Глава Николаевского облсовета Замазеева посетила деоккупированный Херсон

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева опубликовала фото и видео со своей поездки в Херсон.

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«Невозможно сдержать слезы. Эмоции не передать словами! Мечтала об этом мгновении с самого начала рашистской агрессии, проживая ее даже во снах! Просто приехать и обнять родных херсонцев на свободной от оккупантов херсонской земле», - пишет Замазеева.

Глава облсовета добавила, что Херсон для нее – это, в первую очередь, люди.

«Люди, которым мы помогали во время оккупации. Это люди, которые, находясь в оккупации, не сдавались, боролись и помогали нам в различных вопросах коммуникации с оккупированными территориями. Очень многие Херсонцы приняли наш эвакуационный Центр «Убежище своим» и за это время мы стали одной большой семьей. Они приобщились к нашему волонтерскому движению и мы проживали все моменты вместе. Вместе ждали освобождения Херсонщины! Мужественные, дорогие, вы не сдались! Вы дождались! Херсонцы радуются, а вместе с ними радуется вся Украина! Все вместе мы сделаем все, чтобы Херсон как можно скорее вернулся в нормальную жизнь», - написала Замазеева.