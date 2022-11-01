Жителей Херсона и освобожденных населенных пунктов области призывают эвакуироваться в более безопасные места

Жители освобожденных Херсона и других населенных пунктов области ОВА призывает эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, на правобережной Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов.

«Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах. Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение», - сообщил Янушевич.

Он добавил, что в этой связи жителям освобожденных территорий советуют эвакуироваться в более безопасные регионы.

«Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь! Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию – обращайтесь на нашу горячую линию:

– 0 800 330 951;

– 091 481 7845.

После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь! Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной и мы все обязательно вернемся домой» - резюмировал глава Херсонской ОВА.