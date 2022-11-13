Домбровская вместе с волонтерами раздала 20 тонн питьевой воды николаевцам и роддому №2

Глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская вместе с волонтерами раздала жителям города 20 тонн питьевой воды.



Об этом она сообщила в Facebook.

Выдача воды проходила в рамках проекта «Питьевая вода для юга Украины», инициированного Благотворительными фондами «Мира и Добра», «Волонтерское движение» и «Банда Добра», совместно с общественной организацией «Будущее Николаева».

По ее словам, часть воды раздали горожанам, также питьевую воду получил городской роддом №2.

«Николаев с апреля остается без централизованного снабжения питьевой водой из-за повреждения водопровода в Херсонской области российскими обстрелами. По предварительным оценкам, на восстановление водоснабжения необходимо около двух недель. Специалисты «Николаевводоканала» уже имели возможность осмотреть поврежденные участки водопровода «Днепр – Николаев». Впереди еще много работы, но главное, что благодаря нашим защитникам мы можем восстановить сети! Верю, что уже совсем скоро водоснабжение в Николаеве будет восстановлено, а пока мы будем ждать и помогать горожанам», - написала она.



