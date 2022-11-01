«Николаевводоканал» рассказал о подготовке к ремонту водопровода с пресной водой с Днепра

«Николаевводоканал» обследовал почти половину водопровода между Николаевом и Херсоном.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В четырех местах есть повреждения разной степени. Также имеется повреждение насосной станции, где производится водозабор.

«Специалисты нашего предприятия во главе с генеральным директором Борисом Дуденко уже обследовали половину участка водопровода Днепр-Николаев, а именно более 36 км. Главное, что все можно будет отремонтировать. Обещаем, что приложим максимум усилий, чтобы поскорее мы все были уже с питьевой водой!» – сообщили в водоканале.

Планы предприятия по ремонту: