«Николаевводоканал» рассказал о подготовке к ремонту водопровода с пресной водой с Днепра

«Николаевводоканал» обследовал почти половину водопровода между Николаевом и Херсоном.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В четырех местах есть повреждения разной степени. Также имеется повреждение насосной станции, где производится водозабор.
«Специалисты нашего предприятия во главе с генеральным директором Борисом Дуденко уже обследовали половину участка водопровода Днепр-Николаев, а именно более 36 км. Главное, что все можно будет отремонтировать. Обещаем, что приложим максимум усилий, чтобы поскорее мы все были уже с питьевой водой!» – сообщили в водоканале.
Планы предприятия по ремонту:
- уже разрабатывают алгоритм действий. Подготавливают все необходимые материалы;
- ждут, когда проведут разминирование территории;
- после получения соответствующего разрешения, действительно безопасного проводить ремонт, привлекут необходимое количество специалистов и специальной техники «Николаевводоканала».