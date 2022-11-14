В Иране казнят протестующего за поджог правительственного здания и «войну против Бога»

В Иране протестующего приговорили к смертной казни за поджог здания правительства. Это первый известный случай применения смертной казни властями в отношении участников нынешнего протеста.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в «войне против Бога».

Также 13 ноября пятеро других протестующих были приговорены к пяти – десяти годам лишения свободы за «сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности», а также за «нарушение общественного спокойствия и порядка».

Как отмечает издание, только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих, а 13 ноября судья в южной провинции Хормозган заявил, что еще 164 протестующим будут предъявлены обвинения по целому ряду преступлений – от пропаганды до подстрекательства к убийству.

Как известно, антиправительственные протесты в Иране начались 17 сентября из-за смерти Махсы Амини, задержанной «полицией морали», все больше людей выходят на улицы в городах Ирана. Уже известно о более чем 300 убитых, более 14 тысячах арестованных и десятках смертных приговоров за участие в протестах.

Также сообщалось, что ЕС усилит санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов.