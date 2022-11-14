Среди пострадавших от взрыва в Стамбуле нет украинцев

В результате взрыва, прогремевшего в Стамбуле 13 ноября, украинцы не пострадали.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле», – написал Николенко.



Напомним, что 13 ноября на популярной пешеходной улице Стамбула произошел теракт – погибли 6 человек, ранены 53. Уже 14 ноября в Турции сообщили, что задержали подозреваемую в организации взрыва в Стамбуле – следствие указывает, что «следы ведут в Сирию».