Интернет по всему Херсону обещают восстановить до завтра

14-15 ноября в Херсоне должны восстановить интернет.

Об этом заявила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, в городе уже работают коммунальные службы, чтобы восстановить электроэнергию и водоснабжение. Также ведутся работы по восстановлению связи и интернета.

— Starlink работают, у нас люди ловят Интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный Интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города – не только в центре, – сказала она.

Напомним, Укрпочта готовится открыть первые 5-7 отделений в освобожденном Херсоне.