Создание публичных зон, новая набережная, трасса здоровья: Сенкевич рассказал, что горожане хотят видеть в обновленном Николаеве

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что горожане активно заполняют анкеты по концепции восстановления города после войны. В основном николаевцы хотят видеть больше публичных зон, зон для отдыха, велодорожек.

Об этом мэр сообщил в интервью ТРК НИС-ТВ.

— В приоритете горожан создание публичных зон, зеленых зон, набережной от Ингульского до Варваровского моста, трассы здоровья от 61-го завода до Яхт-клуба, а некоторые и дальше до Намыва, преображение нашего парка Победы и других скверов. То есть людям хочется видеть город, в котором хочется жить, — объяснил он.

Мэр напомнил, что до войны планировалось завершить строительство объездной бетонной дороги с Херсонского направления в порты Корабельного района Николаева. Был готов проект и выделены для него средства, работы даже успели начать, но все изменила война.

— Не имея объездного моста, мы не сможем решить проблему транспорта в Николаеве. Когда мы сможем получить японский или китайский мост, тогда вопрос транспорта в городе будет решен на 80%. Но у нас еще есть вопрос о порте в центре города, который не решен до конца, – отметил он.

Пришлось также остановить строительство перехода под железнодорожным мостом, проект которого разрабатывала турецкая компания Онур. В начале войны от компании поступило письмо, что они не могут обеспечить выполнение контракта, поэтому предложили его разорвать до окончания войны, затем работу продолжат.

Напомним, что в Николаеве снова упомянули за разработку Генплана – горожан просят принять участие в опросе.