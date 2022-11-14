В Херсоне с 14 ноября продажа и изготовление алкоголя под запретом

На территории города Херсон, освобожденного от российских оккупантов в конце прошлой недели, с 14 ноября 2022 года запрещена продажа и изготовление алкоголя.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.

Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия документа об утрате действия данного приказа.

«С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещается изготовление, перевозка, торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками», – говорится в сообщении.

Также сказано, что контролировать соблюдение запрета будут представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, дислоцирующихся на территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины.

Напомним, советник мэра заявил, что в Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, но первые грузы с помощью уже заезжают.