Оккупанты разрушили все линии электропередач, питавшие Херсонщину – власть работает над их быстрым восстановлением

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что настоящее время, все линии подававшие электроэнергию в область, разрушены. Власти занимаются их восстановлением.

Об этом он сообщил во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

По словам Янушевича первоочередная задача сейчас - возобновление электроснабжения в город и села Херсонщины. Для этого местные власти круглосуточно работают совместно с «Укрэнерго».

- На сегодняшний день принимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить линии электропередач. В первую очередь работают пиротехники. Мы должны понимать, что все четыре линии, которые подавали электропитание на Херсонщину, разрушены. Мы прорабатываем вместе с «Укрэнерго» этот вопрос: и в день, и ночью. Сразу за пиротехниками идут наши электромонтеры и надеемся, что в ближайшее время электроэнергия будет восстановлена, - заявил он.

Напомним, что при этом интернет по всему Херсону обещают восстановить до завтра.