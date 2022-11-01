Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и мы пройдем сложный путь к победе, – Зеленский в Херсоне

Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, наше государство пройдет этот сложный путь.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны», – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям россии, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество.
«Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии», – отметил Президент.
Он заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.
«Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченное.
«Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (российские войска. – ред.) отошли или сбежали – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области», – отметил Глава государства.