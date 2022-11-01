Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и мы пройдем сложный путь к победе, – Зеленский в Херсоне

Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне заявил, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, наше государство пройдет этот сложный путь.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны», – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям россии, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество.

«Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии», – отметил Президент.

Он заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.

«Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченное.