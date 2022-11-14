Николаевцам показали один из будущих участков водопровода Днепр-Николаев

«Николаевводоканал» показал один из будущих участков водопровода Днепр-Николаев.
Об этом сообщает пресс-служба.
Диаметр 1 метр 40 сантиметров. Пока нам нужно заменить 3 метра, соединить между собой другие поврежденные участки и заварить пробитые места в трубе. Обязательно будем информировать вас о ходе работ», - говорится в сообщении.
Напомним, «Николаевводоканал» рассказал о подготовке к ремонту водопровода с пресной водой из Днепра. Отметим, Ким заявил, что водоснабжением Николаева из Днепра уже занимаются, но это «не завтра-послезавтра».